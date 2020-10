Laura Pausini, il nuovo singolo “Io sì” farà parte della colonna sonora del film del figlio di Sophia Loren

Laura Pausini ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo. Si intitolerà “Io sì” e farà parte della colonna sonora di “The Life Ahead”, il film diretto da Edoardo Ponti, il figlio di Sophia Loren. La pellicola vedrà tra i protagonisti anche la diva del cinema italiano, mentre la canzone di Laura Pausini probabilmente riceverà una nomination agli Oscar come Miglior canzone originale.

Il pezzo sarà infatti sottoposto al giudizio degli Academy Awards per un’eventuale candidatura. L’autrice del brano è la grande Diane Warren, artista che nell’arco della sua lunga carriera ha già ottenuto ben 11 candidature agli Oscar. Il nuovo brano uscirà nei prossimi giorni e i fan di Laura Pausini non vedono l’ora di ascoltarlo.

“Sono felice di annunciare che prestò uscirà Io sì (Seen), il mio nuovo brano scritto per me da Diane Warren e che verrà presentato all’attenzione dell’Academy Awards per la candidatura agli Oscar come miglior canzone originale – ha scritto Laura in un post - Sono rimasta affascinata da questa canzone che Diane ha voluto cucirmi addosso e dal film di Edoardo Ponti con la meravigliosa Sofia Loren che torna finalmente sulle scene, sia per la trama che per il messaggio che porta. Lo vedrete presto anche voi”. Nei prossimi giorni la cantante svelerà altri dettagli a proposito di questo brano che ha già destato la curiosità del pubblico e della critica.