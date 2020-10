Mahmood, il tour è stato rinviato al 2021

A causa della pandemia, anche Mahmood ha deciso di rinviare il suo tour al 2021. Ecco quali sono le nuove date:

12 novembre 2021 alla Casa della Musica di Napoli

13 novembre 2021 all’Atlantico Live di Roma

16 novembre 2021 al Tuscany Hall di Firenze

17 novembre 2021 alla Supersonic Arena di San Biagio di Callalta (Treviso)

19 novembre 2021 al Vox Club di Nonantola (Modena)

20 novembre 2021 al Concordia di Venaria Reale (Torino)

23 e 24 novembre 2021 all’Alcatraz di Milano

I biglietti già acquistati restano validi anche per le nuove date. Mahmood è arrivato al grande successo dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 2019 con l’amatissimo brano “Soldi”. Oggi il cantante milanese è uno degli artisti italiani più apprezzati in Europa e sta collezionando un successo dopo l’altro: dopo "Barrio", di recente le sue hit più famose sono “Rapide” e “Dorado”, quest’ultima realizzata in collaborazione con Sfera Ebbasta e Feid.