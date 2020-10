Billie Eilish annuncia il prossimo concerto: sarà in live streaming

Billie Eilish tornerà ad esibirsi presto... e lo farà con il suo primo concerto in live stream mondiale. Lo ha annunciato poche ore fa la stessa artista con un post sui suoi canali social.

Nella didascalia del post Billie ha scritto: “Mi manca tantissimo fare concerti, per questo farò un live streaming il 24 ottobre e non vedo l’ora di esibirmi di nuovo. Acquistate subito i vostri biglietti!”.

Il concerto, intitolato "Where do we go", sarà trasmesso in diretta da Los Angeles sabato 24 ottobre alle 3 del pomeriggio (ovvero a mezzanotte, ora italiana) e sarà fruibile dal sito ufficiale di Billie tramite piattaforma streaming interattiva acquistando il biglietto al costo di 30 dollari.

Chi acquisterà il biglietto avrà la possibilità di accedere allo show on-demand anche per le successive 24 ore e, a partire dall'11 ottobre, potrà acquistare il merchandise di Billie Eilish a prezzi scontati.

Parte del ricavato di queste vendite sarà devoluto a Crew Nation, il fondo creato a supporto dei lavoratori del settore dei concerti, duramente colpito dalla pandemia.

In attesa del concerto, è stato recentemente pubblicato il video ufficiale di "No Time to Die", il brano scelto come colonna sonora per il nuovo film di James Bond.

(Credits photo: Facebook/billieeilish)