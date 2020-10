Il rapper Tory Lanez accusato di aver sparato alla cantante Megan Thee Stallion

Giovedì Tory Lanez è stato accusato di aver sparato alla cantante Megan Thee Stallion durante una discussione in auto avvenuta a metà luglio.

Il rapper, il cui vero nome è Daystar Peterson, dovrà rispondere di aggressione con arma semiautomatica, ma anche di detenzione e trasporto in auto di arma da fuoco carica e non registrata.

Secondo la ricostruzione, Tory e Megan erano a bordo di un SUV in compagnia di un'altra persona sulle colline di Hollywood di ritorno da una festa in piscina organizzata da Kylie Jenner, quando il rapper ha sparato ad un piede della cantante ferendola. A quel punto qualcuno ha chiamato la polizia che è intervenuta intimandogli di uscire dall'auto. La scena sarebbe stata anche ripresa in un video. La cantante è stata poi accompagnata dalla polizia in ospedale dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la rimozione del proiettile.

Inizialmente, comunque, temendo per la sua sicurezza e per eventuali ripercussioni legali, Megan Pete (vero nome della cantante) non aveva fatto il nome di Tory alla polizia. Ma poi qualcosa è cambiato e lo scorso 21 agosto ha raccontato lo spaventoso episodio in una Storia pubblicata su Instagram, invitando il rapper a non mentire più.

Se condannato, Lanez rischia fino a 22 anni e otto mesi da scontare in una prigione di Stato.

(Credits photo: Instagram/sheistheestallion e torylanez)