Britney Spears, parla il suo avvocato: “Ha le facoltà mentali di una persona in coma”

Britney Spears sta continuando la sua battaglia legale contro il padre Jamie che al momento è il suo tutore legale e l’amministratore delle sue finanze. I fan la sostengono con il movimento ribattezzato #FreeBritney e chiedono che la loro beniamina riprenda in mano la sua vita. A quanto pare, però, la popstar non starebbe ancora bene.

A rivelarlo è stato Sam Ingham, l’avvocato che la rappresenta, il quale ha detto a TMZ: “Britney ha le facoltà mentali di una persona in coma. Non è più intenzionata a esibirsi, questo è il suo desiderio”.

A quanto pare, invece, il padre Jamie vorrebbe che la cantante tornasse sul palco, ma lei non vuole saperne, almeno per ora. La situazione appare sempre più complicata: secondo Ingham, Britney non sarebbe in grado neanche di firmare una dichiarazione giurata d’intenti. Queste dichiarazioni il legale le ha rilasciate nel giorno dell’udienza per la nomina di un nuovo tutore legale.