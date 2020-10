Adriano Celentano lancia un appello ai giovani: "Assembramenti: pura follia di massa"

Adriano Celentano ha lanciato un lungo messaggio ai giovani via social invitando tutti a rispettare le regole e ad evitare pericolosi assembramenti durante questa seconda ondata di contagi.

«Ehi ragazzi… Credo sia arrivato il momento di darci una mossa! Mi rivolgo soprattutto ai giovani. Quei giovani che di giovane hanno soltanto il fisico, ma per il resto: sono troppo vecchi per il mio carattere». Così inizia il messaggio del molleggiato, che attacca senza mezzi termini i negazionisti, accusati di diffondere "colossali stro***te".

«Meno male che ci sono i medici, se non ci fossero loro a tenerci per mano in questa drammatica attraversata, saremo ancora più sbandati di quei… quei giovani». Celentano fa riferimento ai giovani che vanno in giro senza mascherina, radunandosi in "pericolose ammucchiate" come se si trattasse di una sorta di prova di coraggio: «E questo lo chiamate coraggio? No. Questa è pura follia di massa».

Il molleggiato si dice consapevole della necessità di continuare a vivere, uscire di casa, socializzare e far girare l'economia, altrimenti «non moriremo solo di virus, ma anche di fame». Ma bisogna farlo con responsabilità e rispettando al 100% le regole indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

«Lo dobbiamo assolutamente fare», conclude Celentano. «Altrimenti… ragazzi che vi ammucchiate… non avete la più pallida idea di quello che ci potrebbe accadere. Ma io mi fido di voi!».

Ecco il video di Adriano Celentano:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L'INESISTENTE (@celentanoinesistente) in data: 11 Ott 2020 alle ore 9:46 PDT

(Credits photo: Instagram/celentanoinesistente)