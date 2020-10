L’idea dei Flaming Lips per i concerti col distanziamento: chiudere il pubblico in grosse bolle trasparenti

Il gruppo rock statunitense Flaming Lips ha avuto un’idea incredibile per riuscire a realizzare un concerto dal vivo, rispettando le misure di sicurezza, in particolare quella del distanziamento sociale. La band ha pensato di fornire agli spettatori delle enormi bolle di plastica trasparenti all’interno delle quali potranno così assistere allo show in totale sicurezza. Il frontman del gruppo, Wayne Coyne, usa queste gigantesche sfere come materiale di scena ormai da anni.

Su Instagram il cantante ha pubblicato una foto di un locale dove sotto il palco sono state distribuite delle file di bolle sgonfie destinate al pubblico. In un’intervista per Brooklyn Vegan, l’artista ha spiegato: “Sembra assurdo, e all’inizio ci sembrava solo un’idea divertente, ora invece è diventato tutto molto serio e reale – ha dichiarato - Stiamo cercando di risolvere il dilemma a cui pensiamo tutti, in attesa di tornare alla normalità: come sarà il futuro? Ci sarà un futuro per la musica dal vivo? – si è interrogato per poi continuare - Ci sono tre persone in ogni bolla, e noi suoniamo… diciamo due concerti a sera. Ci sarebbe spazio per tanto pubblico”.

Visualizza questo post su Instagram .... Un post condiviso da Wayne Coyne (@waynecoyne5) in data: 3 Ott 2020 alle ore 3:19 PDT

Al momento i Flamingo Lips non hanno reso ancora annunciato la data di questo concerto singolare, ma l’idea è quella di fare questo esperimento: “Una volta riempite le bolle la gente può restarci dentro per parecchio tempo – ha detto ancora Coyne - Credo che non l’abbiano capito in molti. Noi ne abbiamo diverse qui con noi, e ne abbiamo approfittato per giocarci e studiarle un po’. Io lo facevo già nel 2006, alla fine della parata di Halloween entravo nella bolla e passeggiavo per strada per un’oretta. Insomma, non voglio dire che tutto il mondo dovrebbe seguire il mio esempio, ma solo che lo faranno i Flaming Lips. E se ti piace la nostra musica, vieni a vedere. Sarai in una di quelle bolle spaziali, ma forse è meglio così – ha concluso - Forse sarà un’esperienza diversa”.