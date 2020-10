Tom Parker, ex dei "The Wanted", ha un tumore al cervello inoperabile

Tutto è iniziato a luglio con un attacco di epilessia, poi il ricovero in ospedale ad agosto e infine la diagnosi: un tumore al cervello inoperabile. questa la drammatica vicenda personale che ha colpito Tom Parker, ex cantante della boyband 'The Wanted'.

Quegli attacchi epilettici improvvisi erano causati da un glioblastoma al quarto stadio, il più avanzato e non curabile, con un’aspettativa di vita che varia dai 3 ai 18 mesi dopo la diagnosi.

La più terribile delle notizie per lui e per la moglie Kelsey con cui ha una figlia di 15 mesi, la piccola Aurelia: "Sono ancora sotto choc – ha dichiarato Tom - perché una cosa così è troppo da accettare. Sapevo che qualcosa non funzionava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo, non pensi mai possa succedere a te".

Il cantante ha annunciato su Instagram di aver già iniziato chemioterapia e radioterapia. "Ehi ragazzi, siamo stati in silenzio sui social media per alcune settimane ed è arrivato il momento di spiegarvi il perché. Non c’è un modo facile per dirlo, ma sfortunatamente mi hanno diagnosticato un tumore al cervello e sto già facendo le cure. Dopo molte riflessioni, abbiamo deciso di non nascondere la notizia, ma di fare un’intervista per esporre tutti i dettagli. Siamo totalmente devastati, ma combatteremo fino in fondo. Non vogliamo la vostra tristezza, ma solo amore e positività e insieme aumenteremo la consapevolezza di questa terribile malattia e cercheremo tutte le opzioni di trattamento disponibili".