Madonna è un'altra persona con i capelli rosa e gli zigomi pronunciati

Nuovo look per Madonna che posta tre selfie su Instagram, scatenando i commenti sul popolare social network. La popstar appare molto diversa dal solito, ha zigomi alti e pronunciati, forse da un filtro, forse da qualche ritocco di troppo, e i capelli rosa corti a caschetto. Madonna scatta una serie di foto mentre invita a votare per le elezioni presidenziali del 2020. La didascalia recita infatti: "I 3 volti di una ragazza che ha appena votato !! Esci e prenditi le tue responsabilità!!" La cantante ha condiviso anche l’hashtag #bidenharris2020 svelando così a chi andrà il suo voto.

Madonna non è l’unica ad aver abbracciato questa moda del colore rosa, soprattutto a 60 anni, molte star di Hollywood hanno infatti scelto questo look. Nei selfie che ha deciso di postare ha un un bob ondulato, prima raccolto con qualche ciocca che le cade sul viso, poi sciolto. Il bob è il taglio per eccellenza dell’autunno-inverno 2020-2021 e Madonna non se l'è lasciato sfuggire. Inoltre ha eyeliner marcato sugli occhi, rossetto ben definito, occhiali anni '50 e colletto bianco con fiocco su golfino blu. Zigomi e occhi sono parecchio tirati all'insù e sembrano aver cambiato parecchio il suo viso.