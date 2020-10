Ligabue e il falso bacio gay: "Non sono io"

Qualche giorno fa il famoso sito di gossip Dagospia ha pubblicato una foto alquanto misteriosa: un presunto “famoso cantante” con il volto pixellato e irriconoscibile bacia un altro uomo. Volto a parte, il corpo, con capelli color argento e anelli da rocker, sembrava proprio quello di Ligabue. Ma il cantante ha smentito pochi giorni dopo, dicendo: "Non ero io, attenti alle fake news perché è sempre meno chiaro dove finisce la verità e dove comincia la balla”. I social si sono scatenati perché molte persone hanno iniziato a fare illazioni sul presunto cantante fotografato.

Nell'articolo del sito, attualmente rimosso, si leggeva questo: "un famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla Stazione Centrale di Milano con un virile maschione". Sui social c'è chi ci vedeva Nek, Biagio Antonacci, Francesco Gabbani. Ma per la maggior parte degli utenti il misterioso cantante era proprio Ligabue. Che però ha smentito in occasione della presentazione del suo libro autobiografico"È andata così – Trent'anni come si deve", che racconta la sua carriera lunga trent'anni.

DANDOLO SCOOP! CHI È QUESTO CANTANTE MACHO PIZZICATO A LIMONARE CON UN MASCHIONE? https://t.co/br6mRgKcjq pic.twitter.com/KSj7hSdKpV — Dagospia (@_DAGOSPIA_) October 8, 2020

Il cantante, in questa occasione, ha cercato di sensibilizzare il suo pubblico sul tema delle fake news: "Vi consiglio di tenere sempre di più le antenne alzate, non c'è altro modo se volete avere la vostra visione del mondo vicino a una visione del mondo sana."