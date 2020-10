Kanye West invita a votare per lui alle elezioni presidenziali americane

Il famoso e controverso rapper americano Kanye West si è candidato ufficialmente per la Casa Bianca. Anche lui è in corsa per le elezioni presidenziali USA del 3 novembre 2020, e nel suo video promozionale invita gli elettori a scrivere il suo nome sulle schede elettorali, da cui però nei mesi scorsi è stato escluso nella maggior parte degli stati.

"Scrivete Kanye West" è il suo messaggio accorato agli americani. Se dovesse vincere in qualità di candidato "write-in", così vengono chiamati gli esclusi dalla schede elettorali che sono comunque candidati, si unirebbe ai senatori Strom Thurmond, William Knowland e Lisa Murkowski, unici eletti tramite "write-in" ad aver ricoperto cariche governative.

Friends writing me in ⛷ pic.twitter.com/7GVXzYoHjt — ye (@kanyewest) October 12, 2020

Il video mostra chiaramente la sua intenzione: "Qual è il destino dell'America? Cosa è meglio per la nostra nazione, il nostro popolo? Per contemplare il nostro futuro, per essere all'altezza dei nostri sogni, dobbiamo avere una visione". Il marito di Kim Kardashian continua: "Solo la fede può darci la certezza che stiamo perseguendo gli obiettivi giusti e facendo le cose giuste. Costruiremo un paese più forte costruendo famiglie più forti. La famiglia è la base di una società, di una nazione. Rivolgendoci alla fede saremo il tipo di nazione, il tipo di persone che Dio vuole che siamo".

Il rapper americano aveva espresso la sua delusione per Donald Trump, per il quale aveva votato quattro anni fa.