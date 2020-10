Sfera Ebbasta annuncia il nuovo album: ecco i dettagli

Grande attesa per il nuovo album di Sfera Ebbasta, in uscita il 20 Novembre 2020. Il trapper ha reso noto sui social tutti i featuring del nuovo album in arrivo, oltre a una tracklist interessante e alla cover dell'album.

Su Instagram Sfera ha regalato alcuni segreti del suo prossimo album, anche se a piccole dosi. Quello che ha voluto svelare sono innanzitutto i molti featuring internazionali, da Future a J.Balvin, passando per Offset dei Migos, Steve Aoki, 7Ari, Lil Mosey. Tra le collaborazioni italiane spuntano Marracash e Guè Pequeno.

Le 13 tracce arrivano dopo due anni dall'album Rockstar, uscito nel 2018.

Visualizza questo post su Instagram FAMOSO. 20/11/20. PREORDINA ORA. (Link in Bio e nelle Stories) Un post condiviso da $€ (@sferaebbasta) in data: 13 Ott 2020 alle ore 5:00 PDT

Dopo aver svelato nelle Stories di Instagram dei giorni scorsi alcune delle novità, con un nuovo post il rapper milanese ha svelato anche la copertina del suo prossimo album e la tracklist del progetto, ricco appunto di collaborazioni internazionali.

Il trapper ha scelto una cover particolare. Nella copertina dell'album Sfera appare in un quadro, ricoperto da baci e abbracci indesiderati delle persone che gli stanno attorno e quasi lo soffocano.

Non resta che attendere il 20 novembre per poterlo acquistare: intanto l'album è disponibile in pre-order!

(Credits: Instagram/sferaebbasta)