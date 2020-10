John Lennon ora ha un account ufficiale su TikTok (ed è tutto da scoprire)

Lo scorso 9 ottobre John Lennon avrebbe compiuto ottant'anni. In occasione di questa importante ricorrenza, è stato aperto il suo profilo ufficiale su TikTok.

Come ha evidenziato la CNN, l'iniziativa è stata possibile grazie ad un accordo tra la Universal Music Group (che gestisce il patrimonio artistico dell'ex Beatles) e la stessa piattaforma social.

Il figlio del musicista, Sean Ono Lennon, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di lanciare l’account ufficiale TikTok di mio padre. Non vediamo l’ora di assistere a quello che i fan di tutto il mondo sapranno creare con la sua musica e il suo messaggio di pace e amore».

Al momento l'account contiene già diversi audio e video relativi alla carriera da solista di Lennon e 11 brani tratti dal suo repertorio, come Instant Karma, Imagine, Mind Games e Beautiful Boy. Inoltre con il titolo di un suo brano, #GimmeSomeTruth, il social ha lanciato una challenge che invita i fan ad onorare la sua memoria.

Questa dell'account, comunque, non è l'unica iniziativa lanciata in occasione dell'80esimo compleanno del cantante. Il 9 ottobre è stato pubblicato box-set intitolato "Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes", contenente 36 brani del repertorio di Lennon scelti da Sean e Yoko Ono. Inoltre il mese scorso Sean ha intervistato Paul McCartney per uno speciale radiofonico della BBC. Pochi giorni dopo Mark Chapman, l'uomo che l’8 dicembre del 1980 ha ucciso il musicista, ha chiesto scusa a Yoko Ono.

