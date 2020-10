Sanremo 2021: è uscito il regolamento ufficiale con delle novità

Mancano ancora molti mesi ma il Festival di Sanremo 2021 è già in pieno fermento. È stato pubblicato online in questi giorni, il regolamento con delle novità sostanziali sull'evento, in programma dal 2 al 6 marzo 2021.

Uno dei cambiamenti più importanti è relativo alla serata del giovedì. L'anno prossimo non ci saranno le canzoni che hanno fatto la storia del Festival, ma ci sarà una serata speciale dedicata alla canzone d’autore. I cantanti big canteranno un brano a scelta tra quelli del repertorio classico italiano, anche brani non legati al Festival. Gli artisti potranno esibirsi da soli oppure con degli ospiti e saranno giudicati dai musicisti dell'orchestra RAI. Inoltre questa votazione avrà valore per la classifica generale.

Seconda importante novità riguarda il televoto che ci sarà anche nelle prime due serate della kermesse. Novità anche per i giovani (Nuove Proposte) con l’eliminazione delle sfide testa a testa. E per loro, nella serata finale della categoria, il venerdì, arriveranno solo in quattro, scelti attraverso la qualificazione tra due squadre composta da quattro cantanti ciascuna.

Il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto il 5 marzo dalla giuria demoscopica, dalla giuria della sala stampa e dal televoto. Le stesse tre giurie voteranno nella finale del 6 marzo. I Big in gara saranno annunciati durante la puntata finale di Sanremo Giovani il 17 dicembre 2020.