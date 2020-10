Billie Eilish vittima di body shaming: “Quella pancia fa senso”

Billie Eilish è stata paparazzata mentre passeggiava per strada indossando shorts e canotta, indumenti che mettono ben in evidenza le sue forme. Di solito, la giovane artista indossa sempre abiti larghi e in passato ha spiegato che ha scelto questo look proprio per non dare modo agli haters di attaccarla per il suo aspetto fisico.

Queste foto, però, sono state pubblicate sul Daily Mail e in seguito sono rimbalzate sui social, dove gli haters non hanno tardato a farsi sentire. Billie è diventata bersaglio di body shaming e le sono state rivolte pesanti offese. “Quella pancetta mi fa senso”, ha scritto qualcuno. “Ha messo su peso”, ha sottolineato un altro. “Sembra vecchia”, ha commentato qualcun altro e così via, i commenti sono purtroppo tutti simili e molto offensivi.

Billie Eilish is pictured WITHOUT her trademark baggy clothes https://t.co/2hCworDTuz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2020

Fortunatamente, la cantante ha anche tanti fan che la amano e la sostengono: “Billie Eilish ha 18 anni e ha pausa di mostrare il suo corpo per colpa vostra – ha scritto ad esempio un fan – non vi fate schifo? Sessualizzare una ragazza solo perché non segue i vostri stupidi standard di bellezza? Una volta che si sente a suo agio commentate i post così? Vergognatevi”.

Vergognatevi. — Marty. (@asyourmother) October 14, 2020

In tanti hanno difeso l’artista dalle critiche degli haters. Di recente, in un’intervista per la BBC, Billie ha rivelato di non leggere più i commenti della gente sui social, perché le stavano rovinando la vita. La speranza è che anche questa volta non si faccia influenzare dal giudizio di questi leoni da tastiera.