La figlia di Noel Gallagher: "Non riesco a trovare un appartamento per colpa dei miei genitori"

"La famiglia del mio ex ragazzo chiedeva di continuo 'beve tanto, si droga?' Ma io non bevo e avere dei genitori che sono stati un po’ pazzi mi ha fatto andare nella direzione opposta". A parlare è Anais Gallagher, la figlia dell'ex Oasis Noel, e la regina delle feste londinesi Meg Mathews. Lo stile di vita sregolato di mamma e papà ha causato non pochi problemi alla modella 20enne.

La reputazione dei genitori è importante, a volte le loro colpe ricadono sui figli con il rischio di farsi un'idea totalmente sbagliata. La ragazza ha raccontato al Mirror che non riesce neanche a trovare un appartamento, perché i padroni di casa hanno paura che sia solita fare festini a più non posso. Ma lei è totalmente diversa da Noel e Meg.

La nomea dei genitori non è certo delle migliori. Più volte, il chitarrista ha ammesso di aver fatto uso di cocaina in maniera ripetuta, mentre la moglie spendeva anche 4.000 sterline a notte per rifornirsi di droghe e alcol. Un esempio, il loro che la giovane non vuole assolutamente seguire.