Sgarbi propone Morgan come candidato sindaco di Milano e lui accetta

Vittorio Sgarbi nei giorni scorsi ha fatto sapere che intende candidarsi come sindaco della Capitale alle prossime elezioni. Il politico e critico d’arte, però, ha deciso di pensare anche a un successore di Beppe Sala a Milano: è così che ha proposto Morgan, al secolo Marco Castoldi, come candidato alla carica di primo cittadino del capoluogo lombardo. “Gli ho chiesto se preferiva fare il sindaco a Milano o a Napoli e lui ha scelto Milano”, ha spiegato Sgarbi.

Il musicista ha subito accettato: “Mi piacciono le sfide e amo questa città, la proposta mi è arrivata a tarda notte da Sgarbi”, ha dichiarato, pronto a mettersi in gioco. “La lista secondo me crescerà molto, mi piacerebbe avere con me uomini intelligenti – ha spiegato il cantante - Ad esempio il professor Alberoni, così come Eugenio Finardi, un'altra figura importante. Se sono di destra o sinistra? – ha proseguito - sicuramente più di sinistra che di destra, ma non mi piace fare questo ragionamento. Sono di formazione libertaria, più vicino alla sinistra, ma non è destra né sinistra. Non mi riconosco in questo stile di democrazia, non mi piace, è un sistema che non mi interessa. Salvini non mi dispiace, ha dei tratti positivi – ha proseguito - Vedo più le persone che gli schieramenti, oggi i partiti non è che siano proprio portatori di ideali. Non si può credere in un partito come ai tempi di Berlinguer e Almirante”.

Se a Milano il candidato sarà Morgan, a Roma invece c’è Sgarbi pronto a dare battaglia per diventare il successore di Virginia Raggi. Le Comunali ci saranno nel 2021 e si attende di conoscere i nomi dei candidati delle altre parti politiche. Per il centrosinistra si parla di Carlo Calenda, il quale deciderà nei prossimi giorni se confermare o meno la propria candidatura.