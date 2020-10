Mel C sta facendo di tutto per riportare le Spice Girl in tour

Da tempo stanno circolando dei rumors secondo i quali le Spice Girls potrebbero tornare in tournée. Ma, se fino ad ora si è trattato soltanto di voci, ora arriva la conferma di Mel C che, in una recente intervista rilasciata nel corso del trasmissione Lorraine, ha dichiarato che sta facendo di tutto perché questo accada.

La cantante ha raccontato che il ritorno negli stadi dello scorso anno è stato incredibile e con le altre componenti del gruppo si è parlato più volte di farlo di nuovo.

Ovviamente, specifica Mel C, bisogna tener conto di quanto sta accadendo quest'anno. "Il 2020 ha gettato tutto nel caos", ha commentato la cantante, ricordando come tanti artisti siano stati costretti a rimandare al prossimo anno le loro esibizioni già in programma: "quindi purtroppo questo ritarderà probabilmente il ritorno delle Spice Girls sul palco, ma sto facendo tutto quanto in mio potere per far sì che accada".

Già da giugno di parlava di un ritorno del gruppo nel 2021 con un tour mondiale per festeggiare il loro 25esimo anniversario. E ora che Mel C ha confermato le intenzioni della band, dobbiamo solo sperare che accada davvero.