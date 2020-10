Sinead O’Connor: “L’agorafobia mi blocca, sto morendo di fame”. I fan intervengono per aiutarla

Sinead O’Connor sta attraversando un momento davvero molto difficile. Tramite Twitter, la cantante irlandese ha lanciato un appello ai fan affinché la aiutino: l’artista ha dichiarato che sta morendo di fame perché non riesce a uscire di casa per comprare del cibo e nel luogo in cui vive non sono attivi servizi di consegna a domicilio.

“Questo è il mio appello – ha scritto la cantante – sto vivendo segretamente afflitta da un trauma che mi paralizza fisicamente, correlato a un caso acuto di bassa autostima che mi affligge ormai da anni, mesi e settimane. Di recente ho iniziato a non mangiare perché questo trauma mi ha reso così agorafobica che non riesco ad andare nei negozi. E sto morendo di fame”.

Ok here goes a reach out. I've been secretly living with a physically paralysing, trauma related case of

acute low self esteem for the last few years and months and weeks and am lately not eating because it's made me so agoraphobic I can't go to the shops. And I'm starving. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

In un altro tweet, Sinead ha precisato: “Attualmente vivo in una zona molto remota del Paese, dove il servizio di asporto o di consegna a domicilio non sono un’opzione. Ecco perché – ha sottolineato – ho chiesto SOLO se qualcuno conosce qualche servizio di ristorazione per le persone che soffrono di problemi di salute mentale la cui capacità di prendersi cura di sé è ridotta”.

I currently live in a very remote part of the country so take outs, and or grocery deliveries are not an option. That's why i Have clearly asked ONLY if anyone knows of meal services for people with mental health conditions who's ability to self care is diminished. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

I fan dell’artista hanno subito risposto all’appello e si sono mobilitati per aiutarla. Il giorno dopo, infatti, in un nuovo tweet Sinead ha scritto: “Tutto bene ora. Ho trovato il servizio di consegna pasti. Sono sazia e felice”.