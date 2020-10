Di che colore sono le scarpe di Billie Eilish? L'illusione ottica che sta facendo impazzire i fan

Billie Eilish sta facendo letteralmente impazzire i suoi fan: la giovane artista ha spiegato che le sue scarpe Nike Air More Uptempo provocano una vera e propria “illusione ottica”. Secondo suo padre, infatti, le calzature sarebbero di colore bianco e rosa, mentre lei le vede come verde menta.

“Anni fa indossavo queste scarpe e mio padre mi ha detto: ‘Wow, quelle scarpe sono così belle, rosa e bianche’”, ha spiegato Billie nel suo post, pubblicando poi le foto della pubblicità delle scarpe online, spiegando che in realtà non erano disponibili in rosa.

every time i look at billie eilish’s story those shoes are a different colour



HOW TF ARE THEY MINT AND WHITE AND NOT PINK AND WHITE!? IM GOING CRAZY. HELP. pic.twitter.com/mYtmYIj8eS