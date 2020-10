Conte chiede aiuto a Fedez e Chiara per sensibilizzare i giovani all'uso della mascherina

Fedez ha lanciato un appello attraverso le sue Storie Instagram per chiedere ai giovani di indossare la mascherina.

Il rapper ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha chiesto aiuto ai Ferragnez per sensibilizzare i giovani in questo momento molto delicato per il Paese, il cui destino dipende proprio dalla responsabilità individuale.

Nel video che ha postato, Fedez ha chiesto pochi secondi di attenzione ai suoi fan e ha spiegato: «Devo far passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata: siamo stati messi in contatto col presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie. E se queste stories, anche in piccolissima parte, riusciranno a essere utili io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, all’utilizzo della mascherina. E io mi sto sforzando di trovare un modo di essere più convincente possibile. Probabilmente non esiste modo. Quello che posso dire è che ci troviamo in una situazione molto delicata. E l’Italia non può permettersi nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. E che in qualche modo il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi».

Visualizza questo post su Instagram L’appello di Fedez a fare intenzione e indossare la mascherina Un post condiviso da 361 Magazine (@361magazine) in data: 20 Ott 2020 alle ore 12:01 PDT

(Credits photo: Instagram/fedez)