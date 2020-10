La risposta epica di Billie Eilish alle critiche sul suo fisico

Billie Eilish è una cantante di successo con un look molto particolare. Indossa, infatti, abiti sempre molto larghi che nascondono le forme del suo corpo. Una scelta legittimissima, se non fosse per il solito gruppetto di haters, pronto sempre a giudicare. L'occasione è arrivata loro con una foto di Billie in short e canotta, pubblicata da un magazine. L'artista è stata assalita dalle critiche per un po' di pancetta... ma non si è affatto scoraggiata.

Qui la foto che ha scatenato i suoi detrattori.

Billie Eilish is pictured WITHOUT her trademark baggy clothes https://t.co/2hCworDTuz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2020

La sua risposta è stata epica. In una sessione di domande e risposte su Instagram sabato sera, Billie ha risposto alla domanda "Le nuove foto dei paparazzi ti danno fastidio?" mostrando una smorfia molto divertente e scrivendo: "Che foto? Non ho idea di cosa tu stia parlando". Meravigliosa... non ha perso l'ironia e ha messo a tacere tutti.