Demi Lovato avvista gli alieni e li pubblica su Instagram

La popstar Demi Lovato ha raccontato ai suoi numerosi follower di Instagram di aver fatto degli avvistamenti molto insoliti nel parco nazionale Joshua Tree, in California. Ha postato delle foto e dei video notturni che sembrerebbero ritrarre scie luminose e puntini lampeggianti. Secondo la sua versione potrebbero essere legati a fenomeni alieni. La cantante spiega che era in compagnia di alcuni amici e del dottor Steven Greer, che ha taggato nel post.

Secondo quanto si legge nella biografia, il dottor Greer è: "una delle principali autorità al mondo in materia di UFO, intelligenza extraterrestre e avvio di contatti pacifici con le civiltà extraterrestri". Demi Lovato ha anche spiegato di aver fatto questi avvistamenti grazie alla meditazione imparata attraverso un'app: "Negli ultimi due mesi ho scavato in profondità nella scienza della coscienza e ho sperimentato non solo pace e serenità come non ho mai conosciuto, ma ho anche assistito agli avvistamenti più incredibilmente profondi, sia nel cielo, sia a metri di distanza da me".

E continua il suo messaggio: "Questo pianeta si sta avviando a un percorso molto negativo verso la distruzione ma NOI possiamo cambiarlo insieme. Se dovessimo convincere l'1% della popolazione a meditare e prendere contatto, costringeremmo i nostri governi a riconoscere la verità sulla vita extraterrestre e a cambiare le nostre abitudini distruttive. Queste sono solo alcune delle prove da sotto le stelle nel cielo del deserto che non possono più essere ignorate e devono essere condivise immediatamente".