Pace fatta tra Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra

Pace fatta in casa Lamborghini dopo che le due sorelle più famose, Ginevra ed Elettra avevano bisticciato per un imprecisato motivo, tanto che la prima non si era presentata al matrimonio della sorella con Afrojack. Stando a quanto ha dichiarato Ginevra in un'intervista, litigare in famiglia è una cosa molto normale: "Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano, poi l'abbiamo fatto sempre anche da piccoline, eravamo sempre lì a bazzicare però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera è bravissima in quello che fa e spero di fare altrettanto nel mio".

Ginevra Lamborghini ha esordito nella musica proprio come la sorella più famosa, qualche giorno fa. Il 24 settembre, ha pubblicato il suo primo singolo: "Scorzese". Un esordio nella musica che inizialmente non ci doveva essere visto che Ginevra lavorava nell'azienda di famiglia ma non si sentiva abbastanza "matura" per continuare.

E così entrambe le sorelle hanno condiviso la stessa passione: la musica, anche se con due direzioni artistiche differenti. Le due ragazze, da quanto dice Ginevra, hanno caratteri molto diversi e hanno fatto percorsi completamente opposti. Ma sarà stato un traino per Ginevra il successo di Elettra? Ginevra ci tiene a precisare che no, non è servito vivere di luce riflessa: "Con tutto il rispetto per la sua carriera, veniamo da due background diversi, abbiamo due direzioni diverse, poi è ovvio che siamo sorelle e siamo accomunate nelle cose, però in realtà veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte".