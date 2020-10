Shade, positivo al Covid, parla ai giovani: "Non attacca solo gli anziani"

Anche Shade è risultato positivo al Covid-19 e ha voluto condividere la sua esperienza su Instagram per rassicurare i fan e per un senso di responsabilità, lanciando un messaggio importante ai giovani che lo seguono, invitandoli a rispettare le norme igieniche e ad indossare la mascherina.

Shade, pur non amando condividere le questioni private, ha raccontato di essere stato parecchio male nei giorni scorsi e di essersi messo in isolamento preventivo: poi ha scoperto di essere positivo al COVID-19.

Il rapper si è rivolto in particolare a chi crede che questo virus attacchi solo persone anziane o con patologie pregresse scrivendo: «Io sono giovane, mi alleno quasi tutti i giorni, e vi garantisco che ci sono stati momenti in cui a fatica mi sono riuscito ad alzare dal letto e in cui perfino respirare bene mi sembrava la cosa più difficile del mondo».

Shade è consapevole di essere stato fortunato: finalmente si sente meglio. Ma resterà in isolamento fino a quando non risulterà negativo al tampone.

Alla fine del suo lungo messaggio ai fan, il rapper ha lanciato un appello: «Vi invito solo a mettere la mascherina e a rispettare le norme igieniche, fatelo per voi e per i vostri familiari. Vi mando un abbraccio che per ora è meglio sia solo virtuale».

(Credits photo: Instagram/vitoshade)