Ultimo, “22 settembre” è disco d’oro

Ultimo continua a collezionare un successo dopo l’altro. Il nuovo singolo del giovane cantautore romano, intitolato “22 settembre”, è stato infatti certificato disco d’oro. Non appena pubblicato, il singolo si è subito piazzato in vetta alle classifiche di streaming.

Il video della canzone è stato diretto da YouNuts, ossia Niccolò Celaia e Antonio Usbergo: i protagonisti sono gli attori Marco Giallini e Ludovica Martino che interpretano un padre e una figlia che si riavvicinano dopo aver vissuto alcune difficoltà.

Come tanti altri artisti, anche Ultimo è stato costretto a rinviare i suoi concerti: per il 2021 ha in programma un grande tour negli stadi e i suoi fan non vedono l’ora di poterlo rivedere e ascoltare finalmente dal vivo.