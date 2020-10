Pinguini Tattici Nucleari: sta per uscire il primo romanzo di Riccardo Zanotti

Grandi novità per i Pinguini Tattici Nucleari: il gruppo sta per lanciare un nuovo EP intitolato "Ahia!" che sarà preceduto dal lancio del primo romanzo del cantante della band, Riccardo Zanotti.

Le novità in arrivo sono state svelate sull'account ufficiale della band. Il primo ad uscire il prossimo 3 novembre sarà il romanzo del cantautore bergamasco, che porta lo stesso titolo dell'album ed è già disponibile in pre-ordine.

Il romanzo parla della storia del primo incontro tra un ragazzo di nome Giovanni e suo padre. Il giovane scopre dell'esistenza dell'uomo da sua madre Milly, che gli svela il suo nome in punto di morte. Il protagonista riesce a rintracciare l'uomo e i due, sebbene molto diversi, scoprono di avere una passione in comune per la musica.

Per quanto riguarda il nuovo Ep, invece, i fan dovranno attendere un po' di più. L'uscita dell'album è prevista infatti per il prossimo 4 dicembre.

A proposito del titolo che accomuna EP e romanzo, il cantautore ha spiegato: «Ahia è una parola affascinante. Nessuno te la insegna. Prima che essere parola, è una reazione, o ancora meglio una smorfia, quasi un gioco. Non ha etimologia, perché non ha storia: è semplicemente qualcosa che esiste e che diamo per scontato».

(Credits photo: Instagram/pinguini_tattici_nucleari)