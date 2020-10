Shade cerca un ente per aiutare i lavoratori in difficoltà e Fedez risponde

L'emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio molti settori. Quello dello spettacolo è uno, ma anche tutte le attività commerciali sono state letteralmente stroncate. E così che, subito dopo l'intervento di Giuseppe Conte in merito all'ultimo Dpcm, il rapper Shade ha lanciato un appello lodevole. L'artista ha chiesto se qualcuno conosce un crowdfunding o un ente per aiutare tutti i lavoratori che in questo periodo si sono trovati in estrema difficoltà.

Il rapper ha spiegato: "So che non spetta a noi e che il nostro è un settore martoriato da questa situazione, ma è anche vero che molti di noi hanno delle entrate economiche altissime. Io ho piacere di farlo e magari anche qualcun altro ha lo stesso piacere".

Chiedo nella mia totale ignoranza: esiste un fondo dove poter donare soldi a ristoratori, commercianti, gente costretta a non lavorare?

Vorrei poter fare qualcosa nel mio piccolo, visto che chi dovrebbe non lo fa. — Shade (@thetrueshade) October 25, 2020

Subito è arrivata la risposta da parte di Fedez, che ha risposto: "Scrivimi, ho un'idea". Quando il mondo della musica si unisce esce sempre qualcosa di meraviglioso. E siamo sicuri che anche in questa occasione sarà così.