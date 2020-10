Benji Mascolo e Bella Thorne reciteranno insieme in un film

Benjamin Mascolo, cantante del duo Benji & Fede, è da tempo fidanzato con l’attrice Bella Thorne. I due sono più uniti e innamorati che mai e adesso, oltre che nella vita, faranno coppia anche in campo lavorativo. È stato appena annunciato, infatti, che i due giovani saranno i protagonisti di un film.

Come riporta Deadline, il film in questione si intitolerà “Time Is Up” e sarà diretto da Elisa Amoruso, la quale ha scritto la sceneggiatura insieme a Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini. Come si legge sul sito, i protagonisti della storia saranno due studenti dell’ultimo anno delle superiori, Vivien, interpretata da Bella Thorne, e Roy, interpretato da Benji Mascolo. I due sono molto diversi: lei è una studentessa modello e appassionata di fisica che si impegna al massimo per riuscire a entrare in un’università americana prestigiosa. Roy, invece, è un ragazzo problematico tormentato dal suo passato, a causa di un trauma vissuto da piccolo. Le vite dei due ragazzi si incroceranno in modo inaspettato e tutti i loro programmi verranno stravolti.

La pellicola sarà girata in Italia, a Roma, e poi negli Stati Uniti. Per Benji sarà la prima esperienza davanti la macchina da presa ma di certo la sua amata Bella riuscirà ad aiutarlo e a metterlo a suo agio. I due stanno insieme dall’aprile del 2019: il lockdown li ha tenuti lontani per cinque mesi ma poi ad agosto si sono ritrovati e ora sono ancora più uniti e desiderosi di vivere questa nuova avventura insieme.