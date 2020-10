Anastacia e la lotta al cancro al seno: "Non rimandate la mammografia a causa del Covid"

Anastacia è ambasciatrice dell’Ottobre rosa, il mese della prevenzione contro il tumore al seno. E proprio in giorni, la cantante è impegnata nella sua lotta: ha pubblicato uno scatto con il seno nudo e ha lanciato un messaggio importante a tutte le donne.

Eccolo: "Per favore, trovate il tempo per fare la mammografia e tutti gli esami aggiuntivi anche durante questa pandemia. Ciò che deve essere evitato è che il cancro non sia diagnosticato in tempo, perché può essere un problema maggiore in seguito. Chiedete ai vostri medici quali sono le precauzioni di sicurezza anti Covid e non rimandate gli esami! La diagnosi precoce salva la vita. A me l'ha salvata due volte".

La foto specchio è stata scelta di proposito, per sottolineare come le due mastectomie che ha subito le hanno salvato la vita due volte. La prima diagnosi di tumore al seno sinistro è arrivata nel 2003, la seconda a 10 anni di distanza.

La prevenzione è fondamentale: anche in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, non possiamo sottovalutare l'importanza di sottoporsi ai controlli periodici. Solo in Italia, nel 2019 ci sono stati 53mila nuovi casi di tumore al seno. Questi numeri dovrebbero fare riflettere.