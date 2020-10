Briga ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo

L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Briga, ha deciso di sposarsi. Per fare la proposta alla sua fidanzata Arianna Montefiori si è reso protagonista di un gesto molto romantico. Come mostra il video che ha condiviso sui social, il cantante ha portato la sua fidanzata in un giardino con vista San Pietro e proprio lì, all’ombra del Cupolone, si è inginocchiato ai suoi piedi porgendole l'anello per chiederle di sposarlo.

Visualizza questo post su Instagram Ha detto sì @arimontefiori Un post condiviso da BRIGA (@brigaofficial) in data: 25 Ott 2020 alle ore 5:58 PDT

“Ha detto sì”, ha scritto Briga sui social, mentre Arianna in una story di Instagram ha mostrato orgogliosa il suo anello di fidanzamento. Il romantico video ha fatto emozionare e commuovere i fan dell’artista che si sono complimentati con lui, facendogli gli auguri.

I due stanno insieme da un anno e sono più innamorati che mai: probabilmente è per questo che Briga ha deciso di non perdere tempo e di coronare al più presto il loro sogno d’amore con le nozze. “Oggi è il nostro anniversario – ha scritto il cantante in un altro post – grazie per l’anno più bello e intenso della mia vita”.