Ermal Meta rivela che presto uscirà un nuovo video

Durante il weekend Ermal Meta ha postato sui suoi canali social una foto accompagnata da due inequivocabili hashtag che preannunciano l'uscita di un nuovo video.

L'ultimo album in studio del cantautore risale al 2018, anno di uscita di "Non abbiamo armi" e della vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro con il brano "Non mi avete fatto niente". Nel 2019 è invece uscita la versione live dell'album "Non abbiamo armi - Il concerto"

Ma con l'ultimo post i Lupi di Ermal (i suoi sostenitori) possono sperare di poter finalmente ascoltare nuova musica firmata dal loro idolo. La foto, che sembra essere stata scattata proprio su un set, è infatti accompagnata dagli hashtag #nuovovideo e #inarrivo.

Visualizza questo post su Instagram #nuovovideo #inarrivo Un post condiviso da Ermal Meta (@ermalmetamusic) in data: 24 Ott 2020 alle ore 4:35 PDT

Con la diffusione della pandemia e con l'emergenza sanitaria, anche Ermal Meta ha dovuto rinunciare al suo tour in programma nei palasport che è stato rimandato a dicembre 2021.

(Credits photo: Instagram/ermalmetamusic)