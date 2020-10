Ariana Grande debutta su TikTok con il singolo "Positions"

Ariana Grande sbarca finalmente su TikTok. Da domenica scorsa la cantante 27enne è un'utente del popolare social network dei giovanissimi, dedicato alla condivisione video. Il primo video è stato dedicato al nuovo singolo uscito il 23 ottobre. Ha promosso infatti la sua canzone Positions per la gioia di tutti i fan che l'aspettavano su TikTok da molto tempo.

I primi due clip condivisi da Ariana sono frammenti del video musicale recentemente pubblicato. Entrambe le clip hanno raccolto oltre 10 milioni di visualizzazioni, ma la cosa ancora più impressionante è che, in un solo giorno, ha collezionato quasi il doppio di follower. La cantante ha quasi 20 milioni di utenti che la seguono. Positions è il primo singolo dal suo prossimo sesto album in studio, intitolato Positions, che è il seguito di Thank U, Next del 2019 e uscirà venerdì 30 ottobre. Qui puoi vedere un estratto dei video da TikTok.

Il progetto dell'album è formato da 14 canzoni di cui tre collaborazioni realizzate rispettivamente con Doja Cat, The Weeknd e Ty Dolla $ign. La tracklist completa sarà questa: 1. Shut Up 2. 34+35 3. Motive feat. Doja Cat 4. Just Like Magic 5. Off The Table feat. The Weeknd 6. Six Thirty 7. Safety Net feat. Ty Dolla $ign 8. My Hair 9. Nasty 10. West Side 11. Love Language 12. Positions 13. Obvious 14. Pov.