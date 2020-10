Whitney Houston: "I Will Always Love You" supera 1 miliardo di views su YouTube

Numeri da record per Whitney Houston che con il brano I Will Always Love You supera 1 miliardo di views su YouTube. Si tratta infatti della quarta canzone degli anni Novanta nella storia a raggiungere il miliardo di visualizzazioni sulla piattaforma di streaming video più famosa del mondo.

Davanti al successo della Houston, tra le hit degli anni '90 in vetta alla classifica dei videoclip più visti, ci sono solo November Rain dei Guns N’ Roses (quasi un miliardo e mezzo), Smells Like Teen Spirit dei Nirvana (un miliardo e 140 milioni) e Zombie dei Cranberries (un miliardo e 50 milioni).

I Will Always Love You è una cover di un brano di Dolly Parton del 1974. Dolly Parton compose la canzone avendo in mente il suo mentore, Porter Wagoner, con il quale stava cessando i rapporti lavorativi. La grande popolarità arriva però nel 1992, quando Whitney Houston lo reinterpreta per la colonna sonora del film Guardia del corpo, con Kevin Costner, diventando il singolo più venduto nella storia da una artista femminile con oltre 16 milioni di copie vendute.

Il successo del brano ritorna nel febbraio 2012, dopo la morte prematura dell'artista. La canzone torna in voga in tutte le classifiche internazionali e riesce a vendere quasi 100 mila copie, solo negli Stati Uniti, durante i primi sei mesi del 2012.

