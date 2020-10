Fiori d’arancio per Gwen Stefani: sposerà Blake Shelton

Gwen Stefani sta per sposarsi: è stata la stessa cantante ad annunciarlo con un post su Instagram, dove ha scritto semplicemente “Yes, please”, con l’emoji che raffigura l’anello, taggando il suo fidanzato Blake Shelton.

Nella foto i due si baciano teneramente, mentre la cantante mostra orgogliosa l’anello di fidanzamento al dito. Il compagno ha pubblicato la stessa foto sui social, aggiungendo una romantica dedica: “Ehi Gwen Stefani, grazie per aver salvato il mio 2020… e il resto della mia vita. Ti amo. Ho sentito un sì”.

Visualizza questo post su Instagram @blakeshelton yes please! gx Un post condiviso da Gwen Stefani (@gwenstefani) in data: 27 Ott 2020 alle ore 10:09 PDT

Gwen e Blake stanno insieme ormai da cinque anni e ora hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore. Tanti loro colleghi e amici si sono congratulati nei commenti; tra questi ci sono, ad esempio, John Legend, Jimmy Fallon, Julia Michaels e Alicia Keys.

Per Blake Shelton quello con l’ex cantante dei No Doubt sarà il terzo matrimonio, dopo quello con Kaynette Gern e quello con Miranda Lambert. Per Gwen Stefani, invece, saranno le seconde nozze, dopo quelle con Gavin Rossdale, dal quale ha avuto tre figli, Kingston di 14 anni, Zuma di 12 e Apollo di 6.