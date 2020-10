Vasco Rossi spoilera il nuovo singolo: "Sarà una canzone d'amore"

Non è un mistero il fatto che Vasco Rossi stia lavorando ad un nuovo album che (salvo imprevisti e rallentamenti a causa del Covid) dovrebbe uscire nel 2021. Da tempo il cantautore ne sta parlando ai fan attraverso i suoi post, in cui spesso compaiono hashtag come #newsongs e #nuovacanzone.

Inoltre qualche settimana fa il rocker di Zocca si era mostrato in giro per Milano insieme al suo regista di fiducia, Pepsy Romanoff, per cercare una location per il suo prossimo video. E deve averla trovata perché, proprio da Milano, Vasco ha postato un aggiornamento per i fan che lui stessso definisce uno "spoiler".

Nel suo post il cantautore scrive: "Oggi vi spoilero che .. la mia prossima nuova canzone è una canzone d’amore!"

Inutile dire che i fan del Komandante, la cui attesa ormai è alle stelle, hanno provato (invano) a chiedere qualche informazione in più o, almeno, il titolo della nuova canzone. Ma con tutta probabilità non dovremo attendere molto per poter ascoltare il nuovo brano, che sarà un'anticipazione dell'album in lavorazione.

(Credits photo: Instagram/vascorossi)