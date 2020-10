Elton Jonh su "Future Nostalgia" di Dua Lipa: "Uno dei migliori album del 2020"

Secondo Elton John "Future Nostalgia", il secondo album in studio di Dua Lipa uscito lo scorso 27 marzo, è uno dei migliori album del 2020.

Il baronetto non ha esitato a dichiararlo alla diretta interessata (e a tutti i fan in ascolto) durante una recente diretta su Instagram. Un'affermazione che, a giudicare dalla reazione, ha fatto molto piacere alla cantante

A detta di sir Elton, infatti, l'album di Dua Lipa (al primo posto della sua personale classifica) avrebbe superato anche i progetti di artiste affermate (e molto apprezzate dal cantante britannico) come Lady Gaga e Róisín Murphy.

.@EltonOfficial praises @DuaLipa’s sophomore album, ‘Future Nostalgia’:



“You probably made one of the greatest albums of the year.” pic.twitter.com/z18biAENWF