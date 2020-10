Nel nuovo album di Edoardo Bennato c'è anche Morgan

Edoardo Bennato è pronto per lanciare la sua ultima fatica discografica, "Non c'è", in uscita il 20 novembre prossimo. L'artista ha svelato qualche dettagli in più su questo nuovo progetto: ci saranno 8 brani inediti e alcune canzoni del suo passato che sono perfette per il periodo surreale che stiamo vivendo.

Il cantante commenta così il suo nuovo lavoro discografico: "Quello che abbiamo vissuto in questi ultimi tempi è stato fuori dall’ordinario e sta indubbiamente condizionando, volenti o nolenti, le nostre esistenze. È stato istintivo riarranggiare, risuonare e ricantare alcune tra le mie canzoni della prima ora, che riecheggiano tensioni e paradossi del passato, per complementarizzarle in questo album 2020 con altri otto nuovi brani".

Qui l'annuncio sui social.

Tra gli artisti che hanno collaborato con lui nel disco c'è anche Morgan. Ecco la tracklist:

1 – Non c’è

2 – Salviamo il salvabile

3 – La bella addormentata

4 – Non farti cadere le braccia

5 – Mangiafuoco

6 – Il mistero della Pubblica Istruzione

7 – Bravi ragazzi

8 – L’isola che non c’è

9 – Cantautore

10 – Geniale

11 – Le ragazze fanno grandi sogni

12 – Un giorno credi

13 – La verità

14 – Italiani

15 – L’uomo nero (con Clementino)

16 – Tutti

17 – Maskerate

18 – Perché (con Morgan)

19 – La realtà non può essere questa (con Eugenio Bennato)

20 – Signore e signori