Orlando Bloom pubblica delle foto inedite con Katy Perry per augurarle buon compleanno

Il 25 ottobre Katy Perry ha spento 36 candeline: per l’occasione, il suo compagno Orlando Bloom ha deciso di farle una dedica speciale. L’attore ha infatti condiviso su Instagram delle loro foto inedite che li ritraggono in momenti privati, ripercorrendo gli anni trascorsi fianco a fianco.

Il primo incontro tra i due risale al 2016, quando la scintilla scoccò durante la serata dei Golden Globes.

Happy Birthday my love ❤️oh the places we'll go...

Nel suo post Orlando ha scritto: “Buon compleanno amore mio. Oh, i posti in cui andremo”. Nelle foto si vedono i due artisti in momenti diversi della loro relazione e alcune immagini sembrano foto di viaggi realizzati insieme.

Dall’amore tra Katy e Orlando è nata una bellissima bambina, Daisy Dove, venuta al mondo lo scorso 27 agosto. La cantante ha vissuto la gravidanza durante il lockdown e i mesi terribili della pandemia e l’ha raccontata sui social, senza mai abbattersi, anche grazie all’amore della sua vita che le è stato sempre accanto.