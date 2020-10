Elettra Lamborghini dal canto al disegno: esce il suo primo fumetto

Elettra Lamborghini ne ha combinata un'altra delle sue. Dopo aver calcato il palco del Festival di Sanremo, essersi distinta per un lockdown divertente e schietto e aver sposato il suo amato Afrojack, torna in pista con un fumetto. Sì, la regina del twerking si è cimentata in una esperienza del tutto nuova per lei: "Elettra Lamborghini e la dea del ritmo" è il suo primo libro ufficiale.

La storia parla di una ragazza, ovvero Elettra, un po' svampita e sognatrice. Fa musica e vive il suo amore con Alfredo. A un certo punto, però, rompe una statuetta del giardino della vicina per sbaglio. Da questo momento in poi nulla è come prima: ha risvegliato l'ira delle sacerdotesse del twerk, che non le renderanno la vita per nulla facile.

Ma lei, con la sua forza e la sua determinazione, riuscirà ad avere la meglio. In mix tra Wonder Woman e Pollon, la Lamborghini fumetto è una vera e propria forza della natura... come è nella vita vera, del resto. La graphic novel è stata accolta con gran favore dal pubblico. Ma non solo, "Elettra Lamborghini e la dea del ritmo" sarà presentato al Lucca Comics il prossimo 1 novembre e sarà accompagnato da un evento speciale in tutta sicurezza.