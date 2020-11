Lizzo per Halloween si è travestita da mosca, quella che si è posata sulla testa del Vicepresidente USA Mike Pence

Lizzo ha trovato un bel travestimento per Halloween: la cantante di "Juice" si è travestita da mosca impertinente, facendo impazzire il web. Si è posata sulla testa di Mike Pence, Vicepresidente di Trump, nel corso del dibattito contro la senatrice democratica Kamala Harris, candidata a Vicepresidente di Joe Biden.

Visualizza questo post su Instagram I voted for Biden Un post condiviso da Lizzo (@lizzobeeating) in data: 31 Ott 2020 alle ore 10:14 PDT

L’insetto è comparso sul finire del confronto ed è rimasto sulla testa di Pence per qualche minuto, abbastanza, comunque, per diventare virale. Via libera così a meme, GIF e parodie. Non è mancata all’appello nemmeno la parodia di Lizzo che ha divertito gli utenti twerkando sulla testa del Vicepresidente, con indosso ali di mosca.

Visualizza questo post su Instagram ....aaaaand we just gettin started. #halloween2020 Un post condiviso da Lizzo (@lizzobeeating) in data: 30 Ott 2020 alle ore 10:48 PDT

La cantante ha poi dichiarato su Instagram, riguardo le presidenziali americane: "Ho votato per Biden”. Con questa dichiarazione, l'artista si aggiunge alla lunga lista di personaggi del mondo dello spettacolo che hanno dichiarato apertamente le loro intenzioni di voto, come ad esempio Lady Gaga, che si è fatta persino riprendere mentre votava. Tanti vip in questi giorni hanno invitato i fan ad andare a votare, sottolineando l'importanza di partecipare alle votazioni, soprattutto in questo tragico periodo storico.