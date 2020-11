Fedez precisa che non chiederà aiuto agli italiani nel suo progetto di sostegno allo spettacolo

Fedez, dopo il momentaneo addio a Instagram, è tornato per aggiornare i fan sul progetto su cui sta lavorando. Il cantante aveva fatto sapere di voler aiutare tutti i lavoratori dello spettacolo, che hanno ricevuto il secondo stop, dopo l'uscita dell'ultimo Dpcm.

Lui sa quanto è importante sostenere un settore che ha subito grandi perdite a causa del Covid-19. E ha intenzione di supportare tutte le maestranze con un progetto strutturato, non una semplice raccolta fondi. Ha fatto sapere, infatti, che non chiederà nulla agli italiani, che già si sono spesi molto per fare una mano a chi si sta trovando in grave difficoltà.

Ecco le parole dell'artista: "Ciao amici, sono tornato dall'oltretomba. Ci sono tantissimi artisti in questo progetto, ma ci sono anche tanti lavoratori del mondo dello spettacolo. È un lavoro molto complesso, che ci sta impegnando giorno e notte, ma c'è tanta positività. C'è voglia di dare una mano ai lavoratori di questo mondo, perché come gli altri settori più colpiti, per esempio la ristorazione, non sono mai ripartiti. Dobbiamo lavorare, abbiamo tanto da fare e ringrazio tutte le persone che si sono unite alla squadra. Ho fatto queste stories perché nella mia testa non c'è proprio pazienza, anche se so che le cose non sono semplici, però si sono aperte delle strade per fare qualcosa di bello".

Poi ha continuato: "Ci metteremo un po' di più rispetto alla previsione iniziale, ma sappiate che in tanti stanno lavorando a questa cosa e li saluto e li ringrazio tutti". Ha spiegato successivamente che si tratta di una iniziativa diversa rispetto alla raccolta fondi lanciata da lui e la moglie Chiara durante il lockdown di marzo: "È un progetto più complesso rispetto alla raccolta fondi mia e di Chiara, è differente perché secondo i ragazzi del progetto non c'è motivo per chiedere la partecipazione degli italiani. Nel primo lockdown le persone hanno mostrato una grande vicinanza ai lavoratori, credo che la stragrande maggioranza di persone si è già spesa molto per noi. Ci siamo mossi in maniera diversa, perché c'è una complessità maggiore e servono soluzioni maggiori".

La prossima settimana arriverà l'annuncio ufficiale, dove svelerà il suo progetto di sostegno al mondo della musica e dello spettacolo.