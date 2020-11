Baby Shark è la canzone più ascoltata al mondo su Youtube: ecco perché

Il video del brano Baby Shark supera i sette miliardi di visualizzazioni su Youtube e diventa ufficialmente la canzone più ascoltata al mondo. Per i pochi che non la conoscono, si tratta di una filastrocca che è diventata la preferita dai bambini di tutto il globo superando, nella piattaforma di video online, anche Despacito, il tormentone di Luis Fonsi che per anni è stato il più visto della storia.

Il video di Baby Shark, ovvero lo squalo più famoso al mondo, conta 7 miliardi e 40 milioni di visualizzazioni. La canzone nasce in Corea del Sud ed è stata registrata da Hope Segoine, un bambino coreano-americano di 10 anni. Il brano è diventato prima famoso in Corea del Sud, poi in Asia e infine è esploso nei mercati americani ed europei.

Ma come ha fatto questa canzone per bambini a diventare la più amata al mondo? La popolarità della canzone è dovuta alla melodia catchy facilmente cantabile anche dai più piccoli, con un ritornello vivace, ed è accompagnata anche da un balletto che i bambini possono replicare. La filastrocca racconta la vita di una famiglia di squali, da "baby shark" a "Mommy shark", "Daddy shark", i nonni e le nonne squali. Con il grido "let's go hunt" ("Andiamo a caccia") e "Alla fine siamo salvi, ed è la fine", la canzone risulta molto canticchiabile, non solo dai bambini...