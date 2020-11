Non potete perdervi Gary Barlow che pubblica la tracklist del suo nuovo album

L'ex cantante dei Take That, Gary Barlow, ritorna sulle scene dopo sette anni con un nuovo album da solista intitolato Music Played By Humans, preceduto dal singolo Incredible. Il suo ultimo LP era uscito nel 2013 e si intitolava Since I Saw You Last.

Su Instagram Gary ha scritto: "Sette anni fa mi stavo preparando a pubblicare il mio quarto album da solista, ed eccoci qui oggi a prepararmi per il quinto! Non vedo l'ora che ascolti l'intero album, quale canzone non vedi l'ora di ascoltare?". E ancora: "Guardando indietro, capisco solo ora quanto intensa sia stata la registrazione di questo album ora che le orchestre non si possono più sedere insieme all'interno di una stanza. Abbiamo finito le nostre sessioni due settimane prima del lockdown, e quando ora riascolto l’album ho solo grandi ricordi. Abbiamo alcuni dei migliori musicisti a Londra… e sono nelle mie registrazioni, sono così fortunato".

Ecco la tracklist completa di Music Played By Humans:

1. Who’s Driving This Thing

2. Incredible

3. Elita (ft Michael Bublé & Sebastián Yatra)

4. The Big Bass Drum

5. This Is My Time

6. Enough Is Enough (ft Beverley Knight)

7. Bad Libran

8. Eleven (ft Ibrahim Maalouf)

9. Before We Get Too Old (ft Avishai Cohen)

10. Supernatural

11. Oh What A Day (ft Chilly Gonzales)

12. What Leaving’s All About (ft Alesha Dixon)

13. The Kind Of Friend I Need (ft James Corden)

14. I Didn’t See That Coming Versione Deluxe

15. Let’s Get Drunk

16. The Day The World Stopped Turning

17. You Make The Sun Shine (ft Barry Manilow)

18. Incredible (Live)

19. Incredible (F9 Charleston Remix)

Il cantante dei Take That ha scritto la canzone Elita in collaborazione con Michael Bublé e la star latina Sebastian Yatra.

