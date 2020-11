Vasco Rossi annuncia la data di uscita del suo nuovo singolo

Vasco Rossi rivela ai fan una "notizia straordinaria" direttamente dai suoi canali social: si tratta della data di uscita della sua nuova canzone.

Il rocker di Zocca scrive: "Il primo singolo del nuovo album uscirà il 1 gennaio 2021. L’anno della rinascita".

Non un giorno casuale. Vasco ha scelto proprio il giorno di Capodanno per rilasciare il nuovo brano: una data simbolica che lui stesso, senza rivelare troppi dettagli, definisce come l'inizio dell'anno della rinascita.

Il post ha scatenato non poco l'entusiasmo dei fan in attesa di nuova musica, tanto che qualcuno ha anche ipotizzato che la frase che conclude il post, ovvero "L'anno della rinascita", possa essere proprio il titolo del nuovo brano o del nuovo album.

Un'ipotesi che al momento resta tale, perché il Komandante non ha aggiunto alcun dettaglio. Salvo la rivelazione, concessa in un precedente post, in cui dice che si tratterà di una canzone d'amore, seguita da una profonda riflessione sulla differenza tra amore e romanticismo.

(Credits photo: Instagram/vascorossi)