I Jalisse stanno tornando con un nuovo album

I Jalisse tornano in scena con un nuovo album intitolato “Voglio emozionarmi ancora” che uscirà il prossimo 13 novembre ed è stato anticipato dall’omonimo singolo. La coppia vincitrice di Sanremo nel 1997 con “Fiumi di parole”, ha composto questi nuovi brani durante il lockdown: il nuovo disco di Alessandra Drusian e Fabio Ricci è stato dunque realizzato completamente in casa. I due, che sono una coppia anche nella vita reale, hanno composto, arrangiato, suonato, cantato e prodotto l’interno album durante la quarantena direttamente nella loro abitazione.

Con la pubblicazione del nuovo album riprendono anche le dirette in streaming #CasaebottegaJalisse, con le quali il duo ha tenuto compagnia ai fan durante la quarantena, e il format radiofonico Localitour d’Autore.

Del nuovo disco i musicisti hanno spiegato ad Ansa: “Vogliamo evidenziare le cose semplici della vita, le storie che ti danno il brivido, che ti scaldano e che troppo spesso dimentichiamo per colpa delle nostre paure e del poco tempo che dedichiamo a noi”. Per queste nuove canzoni i Jalisse si sono ispirati proprio a ciò che abbiamo vissuto, raccontando emozioni diverse. “Speranza in un fiore”, ad esempio, parla dei tanti nonni scomparsi a causa della pandemia; “Immobili”, invece parla dei figli e dell’essere genitori.