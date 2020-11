Britney Spears non vuole più che il padre gestisca il suo patrimonio

Questa battaglia va avanti da un po' di tempo, e i fan si sono schierati al suo fianco per supportarla in questo momento difficile. Stiamo parlando di Britney Spears e della tutela amministrativa e personale affidata al padre Jamie. Nel 2008, l'artista è stata considerata non in grado di gestire il suo patrimonio e di prendere delle scelte in autonomia. Tutore di tutto è stato nominato il padre che, secondo le indiscrezioni, non avrebbe sempre agito per tutale gli interessi della figlia.

Ultima in ordine di tempo è la questione sull'agenzia di management che rappresentava la cantante: a ottobre scorso ha smesso di lavorare con lei e il padre ha assunto un altro manager. Il tutto senza avvertire o chiedere il parere della diretta interessata, anche su temi fondamentali come il compenso da dare.

È così che la popstar si è fatta avanti e, attraverso il suo legale, ha compilato tutti i documenti per rimuovere il padre dalla tutela. Vorrebbe che il suo patrimonio fosse gestito dal fondo Bessemer Trust Company (ad oggi co-tutore insieme a Jamie), o dalla madre e dalla sorella Jamie Lynn.

Il tutto verrà discusso in una udienza in tribunale, fissata per il prossimo 10 novembre.