Baby K e Chiara Ferragni sarebbero state denunciate dal Codacons per il video di “Non mi basta più”

Uno dei tormentoni estivi di quest’anno è stato certamente “Non mi basta più”, il singolo di Baby K al quale ha collaborato anche Chiara Ferragni. Oggi la cantante e l’influencer sono state denunciate dal Codacons che ha presentato un esposto ufficiale all’Autorità per la concorrenza proprio per la canzone in questione.

Secondo l’associazione per i consumatori, sia la clip che il brano in sé avrebbero fatto pubblicità occulta a un noto marchio di prodotti per capelli, brand che tra l’altro viene sponsorizzato sia dalla Ferragni che da Baby K.

Il Codacons ha presentato questa denuncia in seguito alla recente presa di posizione dell’Antitrust a proposito dei videoclip musicali, i quali non sono esentati dal rispetto delle regole riguardo il product placement. Se gli artisti decidono di utilizzare marchi commerciali nei propri video devono farlo con trasparenza e senza violare le regole: secondo il Codacons la cantante e l’influencer non avrebbero rispettato questo regolamento. L’associazione ha sottolineato che i prodotti del noto brand per capelli non solo si vedono nel video, ma vengono anche citati nel testo della canzone che così, secondo loro, si trasforma in una “vera e propria pubblicità in musica”.

Pare che per tutti questi motivi il Codacons abbia chiesto all’Antitrust non solo di “censurare” la canzone, obbligando le emittenti radiofoniche e televisive a mascherare il marchio pronunciato dalla cantante, ma anche di censurare la clip incriminata. La faida tra il Codacons e i Ferragnez, insomma, sembra ben lontana dal finire: l’associazione, infatti, ha già preso di mira più volte la coppia, denunciando sia Fedez sia Chiara Ferragni ma questa volta nella diatriba è coinvolta anche Baby K.