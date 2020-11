Il padre di Lady Gaga si è schierato con Trump (a differenza della figlia)

Almeno in fatto di politica, Lady Gaga non è d’accordo con suo padre: mentre la popstar si è apertamente schierata con i democratici sostenendo il candidato Biden per le presidenziali, suo padre, al contrario, si è schierato pubblicamente con Trump.

Joe Germanotta, infatti, nei giorni scorsi ha pubblicato dei tweet in cui ha rivelato di sostenere i repubblicani, anche se poi i messaggi sono stati cancellati. Nel primo post ha scritto “@realDonaldTrump 2020”, mentre nel secondo ha commentato: “Forse vi siete accorti che la mia fede politica e la mia fede spirituale sono diverse. La libertà personale e la libertà di scelta non vanno politicizzate”.

Trump sembra ormai aver perso le elezioni, ma di certo Lady Gaga e suo padre avranno molto di cui parlare in questi giorni, visto le loro idee politiche opposte. La popstar in quest’ultimo periodo ha parlato spesso delle presidenziali, invitando i suoi fan ad andare a votare e dichiarandosi apertamente a favore di Biden, per il quale ha anche cantato durante uno dei suoi ultimi comizi.