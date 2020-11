Gemitaiz, fuori il mixtape “QVC9”, ecco tutte le collaborazioni

Fabri Fibra, Emis Killa, Chadia Rodriguez, Achille Lauro, Carl Brave e tanti altri. Gemitaiz ha svelato le collaborazioni presenti nel suo nuovo mixtape di inediti in uscita oggi e dal titolo “QVC9 – Quello che vi consiglio Vol.9”. Il mixtape, come noto, è un collage musicale, una raccolta di canzoni che riflettono i gusti di chi le seleziona.

Visualizza questo post su Instagram QVC9 FUORI OVUNQUE LINK IN BIO FACCIAMO IL PANICO BUON ASCOLTO Un post condiviso da TheTrueGemitaiz (@thetruegemitaiz) in data: 5 Nov 2020 alle ore 4:00 PST

Può trattarsi di brani collegati a un tema o uno stato d’animo oppure, come nel caso del rapper romano, riflettere una selezione dei suoi pezzi preferiti.

A differenza del passato, però, Gemitaiz (al secolo Davide De Luca) ha scelto soltanto brani inediti, alcuni dei quali prodotti da lui stesso: “Il nuovo mixtape – ha spiegato - è nato come tutti i miei mixtape precedenti, dall’esigenza di scrivere ed esprimermi in maniera differente da un disco ufficiale, per mantenere la magia di 11 anni fa, quando è cominciata. Questo però è un gradino sopra agli altri 8 volumi se vogliamo, perché la musica è tutta inedita e ci sono diverse canzoni prodotte da me medesimo, per me è la prima volta che succede. Una rinascita”.

Il primo volume risaliva al 2009, l’ultimo al 2018. L’unico artista con cui ha collaborato sia nel precedente volume che in quello in uscita oggi è Carl Brave. Ecco la tracklist completa con tutti i featuring previsti.

01 – QVC9 (prod. Gemitaiz)

02 – Noi siamo così (prod. Bijan Amir)

03 – Mama feat. Nitro (prod. Ombra, Polezsky)

04 – Mondo di fango (prod. Gemitaiz)

05 – In una benz feat. Fabri Fibra (prod. Mixer T)

06 – Fuck/Peace (prod. Mixer T)

07 – Alright feat. Emis Killa, Geolier (prod. Sine)

08 – Marte feat. Izi (prod. PK)

09 – Russian Roulette (prod. Bobby Kritical)

10 – Fair feat. MadMan (prod. PK, Ombra)

11 – Rollercoaster feat. Carl Brave (prod. Mixer T)

12 – Più di così feat. D’African (prod. PK, Kang, Ombra)

13 – Money Money feat. Speranza, Ensi (prod. Gemitaiz)

14 – <3 (prod. Mace)

15 – Ehy feat. Priestess, Chadia Rodriguez (prod. Gemitaiz)

16 – Si va pt. 3 feat. Gemello, Mystic One (prod. Mixer T)

17 – Trap Emo RMX feat. Achille Lauro (prod. Gemitaiz)

18 – Outro In the Night (prod. Gemitaiz)